Rutte dice que mantuvo conversación "muy buena" con Trump sobre la seguridad del Ártico

"Lo que discutimos ayer —fue una discusión muy buena— fue cómo podemos hacerlo, cómo podemos asegurarnos de que estos países (Estados Unidos, Canadá, Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega) garanticen colectivamente que el Ártico permanezca seguro y que los rusos y los chinos se mantengan al margen", dijo durante una mesa redonda organizada en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Asimismo, el secretario general de la alianza militar aseguró que su "principal adversario" sigue siendo Rusia "y, por supuesto, no debemos ser ingenuos con respecto a China".

Rutte añadió que durante su conversación con Trump también se habló de como asegurar que esos adversarios, Rusia y China, "no tengan acceso a la economía de Groenlandia, militarmente".

Ese será un debate que se llevará a cabo en base a las conversaciones ya iniciadas el pasado miércoles entre los estadounidenses y los daneses, señaló.

"Pero, por supuesto, todo esto no se refiere a Groenlandia o al Ártico, sino que, en primer lugar, se trata de cómo podemos protegernos de nuestros adversarios", insistió Rutte.

Sus comentarios llegan tras el preacuerdo sobre Groenlandia alcanzado la víspera en los márgenes de Davos, forjado el miércoles por la tarde en la estación alpina suiza entre Rutte y Trump, y en cuyas negociaciones también habría estado implicado el canciller alemán, Friedrich Merz.

Dicho preacuerdo incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés, según desvelaron medios alemanes.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN.