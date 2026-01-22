Sánchez afirma que el Gobierno está asumiendo sus responsabilidades tras el accidente

Sánchez se ha referido a este accidente en la rueda de prensa posterior a la reunión de líderes de la Unión Europea que ha analizado la actitud común ante exigencias de Estados Unidos como las relativas a Groenlandia, y durante la que muchos lideres europeos le han trasladado en persona su solidaridad y sus condolencias.

Al plantearle qué responsabilidad asume el Gobierno tras ese accidente y el que ha habido también en Gelida (Barcelona), el jefe del Ejecutivo ha respondido: "Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia".

Ha añadido que la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país y una prioridad para su Gobierno porque mejora la forma de moverse por España, y van a trabajar por restablecer la confianza en ella por parte de la ciudadanía.

"El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha añadido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y esa forma ha explicado que es con absoluta empatía hacia las víctimas, con transparencia, con cooperación entre instituciones ya que hay competencias repartidas, y con eficacia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sánchez ha vuelto a trasladar su solidaridad con las personas que han perdido un ser querido tanto en el accidente de Adamuz como en el de Gelida, y a insistir en que el Gobierno va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia.

De la misma forma, ha agradecido la labor de todos los servidores públicos y los ciudadanos de a pie que se han volcado ante la tragedia con generosidad, humanidad y profesionalidad.