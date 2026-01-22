Sánchez dispuesto a hablar con los aliados si hay que reforzar la seguridad en Groenlandia

Sánchez participa en este encuentro de jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea para analizar las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, en el que es su primer acto oficial tras el accidente de tren en España en el que han perdido la vida 45 personas.

La cumbre llega después de que el presidente estadounidense haya rebajado la tensión sobre Groenlandia al haber asegurado que no piensa utilizar la fuerza y anunciar un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la seguridad en ese territorio.

Al respecto, fuentes del Gobierno español subrayaron que Sánchez defenderá ante el resto de líderes europeos que si hay alguna necesidad de seguridad en el Ártico, España está dispuesta a hablar con los aliados para reforzarla.

De la misma forma, el Ejecutivo español recalca que la soberanía europea no es negociable y que Europa tiene que defender sus intereses y tener listas medidas para responder a cualquier intento de coerción.

Sánchez ofrecerá al término de la reunión una rueda de prensa en la que, además de abordar este asunto, se prevé que exponga la posición de España sobre la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, al ser preguntado este jueves por la posibilidad de que España participe en esa Junta de Paz, respondió que la decisión será anunciada por el presidente del Gobierno.

Albares salió también al paso de las palabras de Trump en las que este jueves acusó a España de ser "un aprovechado" por ser "el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5 % de su PIB.

Ante ello, el jefe de la diplomacia española aseguró que España es un aliado fiable y sólido de la OTAN, a la que aporta un despliegue histórico de tropas y con la que mantiene un compromiso que afirmó que está fuera de toda duda.