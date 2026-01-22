Sánchez respalda que se aplique el acuerdo UE-Mercosur pese al voto en la Eurocámara

Sánchez defendió esa aplicación después de que la Eurocámara decidiera este miércoles remitir el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar si es compatible con los tratados comunitarios.
El jefe del Ejecutivo señaló que el Consejo ya se ha pronunciado al respecto y se trata de una cuestión regulada en los Tratados.
"Como ha pasado en otros acuerdos comerciales, será dirimido lo que considere la justicia en relación con la legalidad o no con algunos aspectos, pero en todo caso la aplicación se ha aprobado ya y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se aplique", subrayó.
Sánchez señaló además que, en el actual contexto geopolítico, Europa debe acelerar su integración económica y ampliar alianzas comerciales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Empezando -apostilló- por la aplicación, aunque sea provisional pero inmediata, del acuerdo firmado con Mercosur".