Save the Children alerta de riego que corren 20.000 niños en campos de refugiados en Siria

La organización dijo en un comunicado que estos niños "corren un mayor riesgo a medida que se intensifican los combates y la situación sigue siendo inestable, con poca claridad sobre las condiciones de seguridad que afectan a los niños y a las familias" de combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Save the Children denunció que la violencia ha provocado que el acceso humanitario se haya restringido cada vez más y que la propia ONG ha suspendido temporalmente sus actividades no esenciales para la supervivencia en el noreste de Siria, incluyendo la mayoría de servicios para niños en estos campamentos.

Asimismo, recordó que cerca de 30.000 personas -en su mayoría mujeres y niños- viven en los campamentos de Al Hol y Roj, entre los que también se encuentran unos 8.500 extranjeros de unos 60 países que fueron desplazados tras la derrota territorial de Estado Islámico en Al Baguz, en Siria, en marzo de 2019.

"Save the Children está profundamente preocupada por la seguridad y el bienestar de los niños que viven allí, así como de aquellos que han sido trasladados a instalaciones cerradas conocidas como centros de 'rehabilitación'. El acceso para verificar el estado y las condiciones de los niños en estos entornos sigue siendo extremadamente limitado", añadió la nota.

La ONG recordó que los campos de Al Hol y Roj "han estado cerrados al resto del mundo durante años", y que Naciones Unidas ha advertido sobre la violencia en las instalaciones y el acceso limitado a servicios básicos, mientras que los niños se enfrentan a "graves daños a largo plazo".

Por ello, instó a las autoridades sirias y a las partes "con influencia" a cumplir con sus obligaciones para proteger a estas personas, mientras que pidió que apoyen la repatriación y reintegración de los nacionales de terceros países.