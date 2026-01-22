Senador uruguayo dice que en Europa hay prejuicios que dificultan el acuerdo con Mercosur

Da Silva, productor rural y presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, además de integrar la de Asuntos Internacionales, dijo a la Agencia EFE que los agricultores europeos culpan al Mercosur por situaciones que no se dan en la región."

"El Mercosur produce en forma infinitamente más sustentable que Europa. En los suelos del Mercosur proliferan las lombrices. El Mercosur tiene una producción tropical", puntualizó el legislador.

Asimismo, destacó las regulaciones vigentes en la región y sus exigencias, y recordó que Uruguay cuenta con un plan de uso de suelos.

Da Silva subrayó que la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo con el Mercosur a la justicia comunitaria para su revisión legal fue como pasar "De 'Alicia en el país de las maravillas' a la más cruda realidad".

El miércoles, este dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur respeta los tratados de la UE. Se cuestiona ahora la validez del mecanismo de reequilibrio y la base legal del pacto que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el aval de los parlamentos nacionales.

Da Silva indicó que la firma del acuerdo UE-Mercosur, llevada a cabo el pasado 17 de enero en Asunción, venció su escepticismo en cuanto al tema, pero lo que ocurrió en las últimas horas lo confirmó.

Por otra parte, consultado sobre el trato que el Parlamento uruguayo dará al asunto, Da Silva dijo que se lo abordará con absoluta prioridad y agregó que todos los países del Mercosur buscan ser el primero en ratificarlo.

"Nosotros, desde el Partido Nacional, no tenemos problema en trabajar sábado, domingo o 1 de mayo para ratificarlo cuanto antes. Están las palabras dadas por las autoridades correspondientes. Esas autoridades correspondientes se tienen que hacer cargo de lo que firmaron", detalló.

Y añadió: "Si los cuatro países del Mercosur cumplimos con lo que firman los plenipotenciarios el problema pasa a ser de los europeos".