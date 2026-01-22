Sheinbaum ve un "símbolo" en la presencia de Felipe VI en el estand de México en Fitur

"Nos comentaron hace un ratito que los reyes de España llegaron al estand de México. Están con los pueblos originarios. Es un símbolo", subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria, celebrada en el estado de Puebla (centro).

Así reaccionó Sheinbaum a la visita institucional de los reyes Felipe VI y Letizia a los pabellones de Fitur, en la que se detuvieron unos minutos en el estand de México, país socio de esta 46° edición, marcada por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Además, estas declaraciones se producen tras la petición de México al rey de España para que pidiera perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista, solicitud que fue enviada formalmente a través de una carta por parte del entonces presidente López Obrador (2018-2024) que nunca fue respondida por Felipe VI.

Esto elevó la tensión entre ambas naciones, ya que en señal de protesta Sheinbaum decidió no invitar al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, gesto que fue respondido por el Gobierno español, que decidió no enviar ningún representante en señal de protesta.

Sin embargo, la situación se recondujo después de que, el pasado 1 de noviembre, el ministro de español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que a lo largo de la historia compartida entre España y México "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos y que es "justo reconocerlo y lamentarlo".

Esas palabras, en la inauguración en Madrid de la exposición ‘La mujer en el México indígena’, organizada entre ambos gobiernos, fueron acogidas positivamente por el Gobierno mexicano. EFEE