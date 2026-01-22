Sigue la búsqueda de desaparecidos tras aludes que dejaron dos muertos en Nueva Zelanda

La Policía y equipos especializados trabajaron durante la noche en el área del parque de caravanas de Mount Maunganui, donde un alud de barro y escombros impactó contra un bloque de aseos, caravanas y vehículos, y donde el dispositivo incorporó maquinaria pesada, perros de búsqueda y apoyo aéreo con helicópteros, según informaron medios locales.

El comisionado de Policía, Richard Chambers, declaró al diario local The New Zealand Herald que la inspección completa del recinto podría prolongarse "durante días", al tratarse de una zona de difícil acceso y elevada peligrosidad.

El ministro de Gestión de Emergencias y Recuperación, Mark Mitchell, señaló a la radio pública Radio New Zealand (RNZ) que la operación seguía considerándose de rescate y que aún no era posible precisar con exactitud el número de desaparecidos, mientras se revisaban cámaras de seguridad y se comprobaba si algunos campistas abandonaron el lugar sin notificarlo.

Pese al trabajo nocturno, no se han localizado aún supervivientes, mientras que varias familias aguardan noticias en el lugar. Según informó la Policía, la cifra de desaparecidos se sitúa en "un solo dígito".

En paralelo, RNZ informó de que los dos cuerpos recuperados en un segundo alud que afectó a la bahía de Welcome Bay, en la localidad de Papamoa, también en la Isla Norte, corresponde a una abuela y su nieto.

Las lluvias intensas y los fuertes vientos afectaron esta semana a amplias zonas del litoral oriental de la Isla Norte neozelandesa, con carreteras cortadas en áreas de Northland, Waikato y bahía de Plenty, y miles de hogares sin suministro eléctrico, según reportes de autoridades y medios locales.

Además, una tercera persona continúa desaparecida después de que un vehículo fuera arrastrado por el agua al norte de Auckland.

El primer ministro, Christopher Luxon, aseguró que el Gobierno estaba movilizando recursos para apoyar a las comunidades afectadas y anunció que se mantendría el respaldo durante la fase de recuperación.

Mientras tanto, el servicio meteorológico local advirtió que este fin de semana podrían registrarse nuevas tormentas, episodios de lluvia y vientos fuertes en varias regiones, con riesgo de caída de árboles en suelos saturados.