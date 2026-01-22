'Sinners', España y Brasil hacen historia en las nominaciones a los Óscar

La película de Coogler lidera en los apartados a mejor película, mejor actor (con Michael B. Jordan aspirando a su primer Óscar), y mejor actor y actriz de reparto, con Delroy Lindo y Wunmi Mosaku.

Le sigue de cerca 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), el éxito taquillero del aclamado director Paul Thomas Anderson que logró 13 nominaciones. Tanto esta película como 'Sinners' comparten la particularidad de haber sido producidas por Warner Bros. Discovery, que lidera los Óscar con 30 nominaciones.

El podio lo completan tres películas con nueve nominaciones, entre ellas 'Frankenestein', el sueño cumplido del mexicano Guillermo del Toro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor actor de reparto para Jacob Elordi.

También con nueve la noruega 'Sentimental value', de Joachim Trier, que ha conseguido nada menos que tres candidaturas en las categorías de interpretación, para Renate Reinsve (actriz protagonista), Inga Ibsdotter Lilleaas (secundaria) y Stellan Skarsgård (secundario), y 'Marty Supreme', la historia de un jugador de ping pong que ha consagrado a Timohée Chalamet, favorito al premio a mejor actor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras que 'Hamnet', la obra de Chloé Zhao sobre la cómo se gestó la creación de 'Hamlet', de William Shakespeare, se ha quedado con ocho, entre ellas las de mejor actriz para Jessie Buckley, que interpreta a Agnes, la esposa del escritor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Buckley ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y Rose Byrne ('If I had Legs I’d Kick You'), el de comedia o musical. Será uno de los duelos más interesantes de los Óscar, con permiso del resto de nominadas: Emma Stone ('Bugonia'), Renate Reinsve y Kate Hudson ('Sing Sung Blue').

En el apartado masculino, junto a Chalamet -en su cuarta nominación- y Jordan están Leonardo Dicaprio, que con la candidatura por 'One Battle After Another' ya acumula ocho; Ethan Hawke ('Blue Moon') y el brasileño Wagner Moura ('The Secret Agent').

La nominación de Moura representa un nuevo hito para el cine brasileño quien se convirtió en el primer actor de este país nominado en dicha categoría.

Además de colarse en la categoría a mejor película, la obra de Kleber Mendonça Filho peleará por el Óscar a mejor película internacional y en el nuevo apartado a mejor casting, una categoría que comparte con 'One Battle After Another' o 'Sinners'.

Tanto Moura como 'The Secret Agent' repiten los pasos logrados el año pasado por 'Im'Still There', de Walter Salles, que fue nominado a mejor filme internacional -premio que ganó- y a mejor actriz para su protagonista, Fernanda Torres.

Junto a Moura y Guillermo del Toro, completa las voces latinoamericanas de esta edición el puertorriqueño Benicio del Toro, quien buscará la segunda estatuilla de su carrera por su papel como St. Carlos, un sensei de kárate y protector de la comunidad indocumentada de Baktan Cross en 'One Battle After Another'.

El primero lo logró en 2011, también como secundario, por 'Traffic'.

En lo que respecta al cine español, 'Sirat' se alzó con dos nominaciones -había pasado el primer corte en cinco categorías. a mejor película internacional y a mejor sonido.

Optará a mejor filme internacional frente a la cinta brasileña, 'Sentimental Value', 'The Voice of Hind' (Túnez) y la francesa 'It Was Just An Accident', dirigida por el iraní Jafar Panahi, que cosechó además la candidatura a mejor guion original.

La película dirigida por el español Oliver Laxe también logró el reconocimiento en apartado técnico a mejor sonido, cumpliendo con las previsiones de la prensa especializada.

España vuelve a posicionarse entre las mejores proyecciones del cine internacional tras 'La sociedad de la nieve', el filme de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los supervivientes en el accidente de los Andes en 1972, que optó al Óscar hace dos años.

Si algo ha sorprendido de estas nominaciones ha sido el vacío de la segunda parte del musical ‘Wicked’. La siquiera la actriz estadounidense Ariana Grande, contemplada entre las quinielas a la nominación a mejor actriz de reparto, ha recibido el reconocimiento de la Academia.

Tampoco en las categorías de mejor canción original, donde el k-pop ha comenzado a emerger con el fenómeno 'KPop Demon Hunters', la película de Netflix que ha logrado catapultar su éxito con dos nominaciones a mejor película de animación y mejor canción original.