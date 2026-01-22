Sube a 14 la cifra de muertos en el accidente de un minibús escolar en Sudáfrica

El minibús transportaba a los estudiantes en la zona de Vanderbijlpark, en el sur de Johahnesburgo (norte), en la provincia de Gauteng, donde tuvo lugar la colisión.

"Dos estudiantes más fallecieron a causa de lesiones esta mañana tras un accidente en Vanderbijlpark", afirmó la Policía de Gauteng en un comunicado.

"El conductor de transporte escolar, de 22 años, se enfrenta a catorce (14) cargos de homicidio culposo y conducción imprudente y negligente tras el fallecimiento de dos estudiantes más en el hospital la madrugada del jueves 22 de enero de 2026", explicó.

Se espera que el sospechoso comparezca este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Vanderbijlpark, añadieron las fuerzas del orden

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, manifestó este lunes su "tristeza" por el suceso y expresó su solidaridad con las familias, los profesores, los compañeros de clase y los amigos de las víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestros niños son el bien más preciado de la nación y debemos hacer todo lo posible, desde el cumplimiento de las normas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios designados para el transporte de los estudiantes, para protegerlos", enfatizó Ramaphosa.

Este miércoles, el presidente adelantó que instruirá a los ministros competentes para que "se centren en el transporte escolar con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la seguridad de todos nuestros estudiantes".

El siniestro ocurrió después de que la semana pasada la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy señalara que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una "vergüenza nacional".

Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que murieron en diciembre 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.