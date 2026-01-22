Takaichi disuelve hoy la Cámara Baja japonesa para celebrar elecciones anticipadas

El Gabinete de ministros decidió en una reunión matutina disolver la Cámara Baja de la Dieta (el Parlamento nipón) en cuanto arranque la sesión, a las 13:00 hora local (4:00 GMT), afirmó la cadena de televisión japonesa NHK.

Takaichi anunció el pasado lunes su decisión de disolver la Cámara Baja del Parlamento y convocar unas elecciones generales anticipadas el 8 de febrero, una decisión que calificó de "muy difícil". La primera ministra llegó al poder tras imponerse en unas primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) el pasado octubre, motivadas por la renuncia de su predecesor, Shigeru Ishiba.

El Gobierno de Takaichi goza de un alto índice de aprobación, de hasta un 62 %, según un sondeo difundido la semana pasada por la cadena pública NHK.

El PLD y su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), cuenta con una estrecha mayoría de un escaño en la Cámara Baja (la más importante de las dos que conforman la Dieta), y están en minoría en la Cámara Alta, debido a una serie de malos resultados electorales bajo la dirección de Ishiba.

La conservadora deberá hacer frente a la Alianza Reformista Centrista, una nueva formación autodefinida como centrista y formada por la unión del Partido Democrático Constitucional (PDC), la principal fuerza de la oposición, y el budista Komeito, socio de coalición del PLD desde hacía más de veinte años y que rompió con el partido gobernante tras la elección de Takaichi como líder.