Trump acusa a España de ser un "aprovechado" por no aumentar su gasto de defensa al 5 %

"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", señaló durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.

Trump insistió en señalar a España como un país que se ha desmarcado del resto en cuanto a sus compromisos financieros para la Defensa en el marco de la OTAN, y dijo que creía que es un "aprovechado".

No es la primera vez que Trump critica a España por no incrementar su gasto en Defensa.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen un día después de que en su intervención ante el Foro de Davos dijera que Estados Unidos no ha obtenido nada de la OTAN y que lo único que ha hecho esta organización es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia.

"Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo", dijo Trump.

Las críticas a España se produjeron en el marco de la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve Trump, concebida originalmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.