Trump retira invitación a Mark Carney para que participe en la Junta de la paz para Gaza

"Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La decisión de Trump se produce en un contexto de cierta tensión diplomática entre Washington y Ottawa, ya que Carney había adoptado una postura cautelosa respecto al alcance y la gobernanza de la Junta de la Paz, solicitando mayores garantías sobre su mandato y transparencia.

Además, algunos analistas interpretan la retirada como un intento de Trump de limitar la participación de líderes que podrían cuestionar o condicionar las decisiones del organismo, reflejando las diferencias políticas y estratégicas entre ambos gobiernos.

Hasta ahora, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó en la víspera la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Europa, por su parte, pidió a la Casa Banca más detalles sobre la junta antes de oficializar su integración, mientras que el miércoles el propio Trump dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado sumarse al organismo, aunque el Kremlin aún no ha confirmado este extremo.