Turquía prohíbe durante cuatro días manifestaciones en la capital de sus regiones kurdas

La medida se inscribe en el marco de la creciente tensión política en Turquía por el avance de las tropas regulares del Gobierno sirio contra las milicias kurdas del noreste de Siria, que cuentan con las simpatías de gran parte de la población kurda de Turquía.

Para el domingo se había previsto una manifestación en Diyarbakir, inicialmente para pedir libertad para Abdullah Öcalan, el fundador de la guerrilla kurda PKK encarcelado en Turquía, pero, ante la tensión reinante, el gobernador provincial ha anunciado hoy una completa prohibición de actividades políticas.

Hasta la medianoche del lunes no se podrán organizar marchas ni sentadas ni mítines, no se pueden distribuir folletos ni colocar carteles, y la policía podrá prohibir la entrada o salida de personas o vehículos del municipio, si considera que su objetivo es participar en una manifestación.

La tensión es alta también en el Parlamento turco desde que el martes un grupo de personas en Nusaybin, de mayoría kurda, marchó hacia la frontera siria y acabó arriando una bandera turca en un puesto fronterizo, acto que causó enorme indignación en gran parte del espectro político.

La Policía ha detenido a decenas de personas en la marcha de Nusaybin y al menos un detenido ha sido enviado a prisión preventiva en Estambul por mensajes en redes sociales considerados como ataque a la bandera.

En Igdir, en el extremo este del país, la Policía ha trasladado a los juzgados a 18 personas detenidas en una marcha de apoyo a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), las milicias kurdosirias, realizada la víspera.

El Gobierno turco ha señalado de forma reiterado su disposición a ayudar a Damasco militarmente contra las milicias kurdosirias, pero por el momento no ha intervenido en el conflicto, desatado a finales de diciembre en Alepo y ahora extendido a la región de mayoría kurda en el noreste de Siria.