Tusk dice a EEUU que debe entender la diferencia entre "dominación y liderazgo"

Bruselas, 22 ene (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este jueves que Estados Unidos debe "entender la diferencia entre dominación y liderazgo", tras las amenazas arancelarias y militares que el presidente Donald Trump, ha lanzado los últimos días sobre los países de la Unión Europea, en su intento por hacerse con Groenlandia.