Ugo Bienvenu ('Arco'): Gente como Elon Musk usa "la ciencia ficción para crear un imperio"

En una entrevista a EFE en París, el cortometrista y dibujante de cómics de 38 años compartió algunas de las inquietudes que dieron lugar a su primer largometraje, una cinta que suena fuerte de cara a las nominaciones de los próximos Óscar y que cuenta con la actriz Natalie Portman entre sus productores.

"En general, tenía la impresión de que cada vez vivíamos más en una mala película de ciencia ficción y me dije: 'Bueno, ¿no es la ciencia ficción, en cierto modo, responsable del mundo en el que vivimos?'", explicó el director.

Esta reflexión llevó a Bienvenu a concebir 'Arco' -presentada en el Festival de Cannes de 2025 y premiada con el máximo galardón del Festival del Cine de Animación de Annecy-, que emplea la ciencia ficción para ofrecer al público una visión más optimista del futuro.

"Hoy en día, gente como Elon Musk usa la mitología de la ciencia ficción para crear un imperio, porque aprovechan el inconsciente colectivo que ya existe para prolongarlo y ampliar su proyecto. Y pensé: 'si realmente queremos que suceda lo mejor, también debemos poner de nuestra parte. Debemos ponernos a crear, a imaginar lo mejor'", razonó Bienvenu.

'Arco' cuenta la historia de Iris, una niña que vive en 2075 y que recibe la accidentada llegada de Arco, un niño procedente de 2932, una época en la que la humanidad ha pasado a vivir en jardines en el cielo y puede viajar en el tiempo en forma de arcoíris.

Para dar forma a este futuro onírico pero relativamente plausible, el cineasta se remitió a las películas que marcaron su infancia, como 'Alicia en el país de las Maravillas' (1951) o 'Pinocho' (1940), pero también a algunas inquietudes más elementales de la humanidad.

"Me dije: '¿a dónde queremos llegar desde siempre? ¿cuál es nuestro absoluto?' Abres cualquier libro; la Biblia, 'Kalevala' -una epopeya finlandesa- o cuentos chinos, y tienes jardines en el cielo desde el comienzo de la humanidad. Así, que me dije: 'ahí está, ese es el absoluto que todos debemos tener dentro desde el principio'", resolvió.

Esta visión fantástica, que se dirige a toda la familia pero apela particularmente a los niños por poder "tener un gran impacto en su régimen simbólico", también plantea problemáticas que podrían agravarse en el futuro más cercano, como la exacerbación del individualismo, la primacía de lo simulado frente a lo real y las consecuencias del cambio climático.

"Cuando escribí el guión de la película, todo el mundo me dijo que la escena del gran incendio era imposible, que era un 'Deus Ex Machina' -una solución repentina e inverosímil a un nudo narrativo-. Terminamos la escena del incendio y justo en ese momento hubo los incendios de Los Ángeles (de 2025)", recordó.

"Y eran las mismas imágenes. Es una locura porque luchamos para que esa escena existiera, para que estuviera en la historia, y fue y pasó así", completó.

Bienvenu ya demostró esta capacidad premonitoria en algunos de sus cómics, al vaticinar los lazos políticos de la familia Trump antes de las elecciones estadounidenses de 2016 o también al avanzar un robot capaz de portar y cuidar bebés.

Entre las múltiples voces que dan vida a los personajes en francés de la película destacan nombres como el de Swann Arlaud, ganador de tres premios César o el de la actriz y cantante Alma Jodorowsky, nieta del célebre cineasta chileno.

Por su parte, la versión en inglés de la película ha atraído a voces tan reconocidas como la de la propia Natalie Portman o la del estadounidense Mark Ruffalo.