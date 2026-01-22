Una ONG salvadoreña recuerda la masacre indígena de 1932 para "dignificar" a las víctimas

"En enero de 1932, El Salvador fue escenario de uno de los episodios más dolorosos y silenciados: la insurrección indígena campesina y la posterior masacre de miles de personas", publicó Tutela Legal en un mensaje en X.

Señaló que "recordar la masacre de 1932 es dignificar a las víctimas, a quienes fueron deshumanizados y reducidos al olvido".

Entre enero y febrero de 1932, el entonces presidente de El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez, aplastó una insurrección indígena y campesina causando entre 25.000 y 32.000 muertos, según diversas fuentes.

La matanza se dio tras una insurrección popular, encabezada por indígenas y campesinos, suscitada en rechazo a una reforma que los despojó de sus tierras comunales y a un fraude electoral.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió un proceso de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la omisión de investigar la masacre de miles de indígenas y campesinos en 1932, según trascendió en agosto de 2022.

No obstante, se desconoce si la Fiscalía General comenzó un proceso de investigación del hecho, por lo que el caso no ha sido juzgado.

De acuerdo con diversas fuentes, la matanza de 1932 supuso la desaparición casi por completo de la población indígena en El Salvador y después del suceso los sobrevivientes comenzaron a negar sus raíces por temor a represarías.

La Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador (Digestyc) reveló, en un estudio realizado en 2007, que en el país centroamericano -en ese momento- había alrededor de un millón de indígenas que representan el 17 % de la población.

Se estima que los pueblos indígenas de El Salvador incluyeron en su momento a los náhuas, pipiles, lencas, kakawiras y maya chortís.