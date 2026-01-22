Witkoff y Kushner llegan a Moscú para consultas con Putin sobre Ucrania

Según informó la televisión rusa, el avión con los enviados del presidente de EE.UU., Donald Trump, ya aterrizó en la capital rusa procedente de Zúrich.

Putin los recibirá hoy, mismo, y las conversaciones se prolongarán en el Kremlin hasta altas horas de la madrugada, según adelantó esta mañana Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

La reunión se centrará en el plan de paz estadounidense y en los cambios introducidos desde finales de diciembre y en los últimos días tanto en Florida como en el marco del Foro de Davos por Kiev y sus aliados europeos.

La cita entre Putin y los representantes estadounidenses será la primera de este año y la séptima desde el retorno de Trump a la Casa Blanca hace un año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Witkoff y Kushner, yerno de Trump, llegaron a la capital rusa procedentes de Davos, donde mantuvieron consultas con la delegación ucraniana y con el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Pienso que nos queda solamente una cuestión; hemos hablado repetidamente sobre ella y creo que tiene solución. Si ambas partes quieren resolverla se resolverá", dijo Witkoff durante un panel dedicado a Ucrania.

El encuentro en el Kremlin también tiene lugar después de que Trump se reuniera el jueves en la ciudad suiza con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que recientemente había acusado de ser el mayor obstáculo para la paz.

"Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine", dijo este jueves en Davos, donde el miércoles aseguró que si ambos bandos no aceptaban el plan de paz estadounidense serían "unos estúpidos".

Mientras Witkoff subrayó que las negociaciones se encuentran en su recta final, Zelenski se mostró más pesimista, demandó compromisos no sólo de Kiev, sino también de Moscú, y denunció lo que llamó la "inacción" de Europa ante el sufrimiento de su pueblo, especialmente durante este crudo invierno.

El actual proceso de paz se aceleró cuando EE.UU. presentó en noviembre pasado un plan que la prensa occidental considera que fue consensuado con Moscú y que posteriormente, al ser considerado excesivamente prorruso, fue modificado por Kiev y sus aliados europeos.

Los principales escollos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser atacada por su vecino.

Rusia mantiene su demanda de que las tropas ucranianas abandonen las cuatro regiones que se anexionó en 2022 en papel, pero no en el campo de batalla, especialmente del Donbás.

Ucrania se niega a reconocer la ocupación rusa de una quinta parte de su territorio, aduciendo, entre otras cosas, que la legislación nacional se lo impide. Por ello, exige un alto el fuego para la convocatoria de un referéndum, a lo que se niega Moscú.

En cuanto al despliegue de tropas europeas en territorio ucraniano como medida de seguridad, Moscú está categóricamente en contra.

Witkoff aseguró que tras las consultas con el Kremlin viajará a Emiratos Árabes Unidos para continuar las negociaciones a tres bandas con rusos y ucranianos sobre los aspectos técnicos de la implementación del futuro acuerdo de paz.