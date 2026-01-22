Yemen promete medidas drásticas tras atentado contra convoy militar que dejó cinco muertos

En un comunicado, el CLP afirmó que el ataque de este miércoles tuvo como objetivo el convoy del general de brigada Hamdi Shukri, comandante al frente de las fuerzas progubernamentales de la Segunda Brigada de los Gigantes y quien supervisa la seguridad en el sur del Yemen en coordinación con las fuerzas saudíes.

Según fuentes de seguridad, el atentado ocurrió cuando el convoy de Shukri pasaba por la zona de Dar Saad, en Adén, sede provisional del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

La explosión alcanzó un vehículo de escolta, matando a cinco acompañantes de Shukri e hiriendo a otros, pero él resultó ileso y posteriormente fue trasladado a un lugar seguro, añadieron.

Hasta ahora, ningún grupo u organización ha reivindicado el ataque, mientras las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El CLP consideró el asalto como parte de "una serie de intentos desesperados por perturbar la situación de seguridad" en un momento delicado para el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, afirmó que Shukri se encontraba en una "confrontación abierta con el terrorismo", y añadió que el momento y la naturaleza del ataque apuntan a una "peligrosa colusión entre grupos terroristas y redes de contrabando" que buscaban socavar la seguridad nacional.

Por su parte, la coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení reconocido, también condenó el atentado, tachándolo de "cobarde ataque terrorista" y advirtiendo que responderá con "firmeza" a los esfuerzos por desestabilizar Adén.

El portavoz de la coalición, el general de brigada Turki al Maliki, aseguró en un comunicado que la coalición "atacará con mano de hierro" a quienes intenten atacar la capital provisional y socavar la unidad, subrayando que tales ataques no lograrán quebrantar la seguridad ni la paz social.

Shukri es una destacada figura militar alineada con el Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, ya que comanda la Segunda Brigada de los Gigantes y la Séptima Brigada de Infantería, poderosas unidades desplegadas principalmente en el sur del Yemen.

En los últimos meses, ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos para reorganizar la seguridad en Adén, incluyendo el desmantelamiento de campamentos armados y la promoción de la unificación del mando militar bajo el Estado.

El Yemen ha estado sumido en un conflicto durante más de una década, y si bien Adén es la sede del Gobierno reconocido, la ciudad se ha mantenido inestable en medio de los intentos de reestructurar las instituciones militares y de seguridad.