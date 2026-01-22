Zelenski anuncia cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EE.UU. viernes y sábado en EAU

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves en el Foro Económico de Davos que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.