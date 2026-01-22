Zelenski critica la inacción de Europa: "Nada ha cambiado"

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario recordó que el año pasado terminó su interveción con las palabras: "Europa necesita saber cómo defenderse", pero "ha pasado un año y nada ha cambiado", lamentó.

La respuesta a la pregunta de por qué Europa sigue en esta situación no se refiere solo a las amenazas que existen o pueden surgir, porque "cada año trae algo nuevo para Europa y para el mundo", en este ejercicio es Groenlandia y el deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con su control con el argumento de la seguridad nacional.

"Es evidente que la mayoría de los líderes simplemente no saben qué hacer al respecto. Parece que todos están esperando a que Estados Unidos se calme con este tema, con la esperanza de que desaparezca. ¿Pero y si no desaparece? ¿Qué hacemos entonces?", preguntó Zelenski.

El jefe de Estado ucraniano puso como otro ejemplo las protestas en Irán, donde "el mundo no ayudó lo suficiente al pueblo iraní", que se "ahogó en sangre" mientras "en Europa hubo celebraciones de Navidad y Año Nuevo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Él mismo se respondió: "Si el régimen sobrevive, envía una señal clara a todos los matones: mata a suficientes personas y te quedas en el poder", dijo. Pero "¿quién en Europa quiere que ese mensaje se convierta en realidad?", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Y, aún así, Europa ni siquiera ha intentado construir su propia respuesta", sostuvo.

En el Hemisferio Occidental, prosiguió, Trump lideró una operación en Venezuela y entonces presidente ddel país caribeño Nicolás Maduro, fue arrestado.

"Hubo distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, (el presidente ruso, Vladímir) Putin no está siendo juzgado", lamentó Zelenski.

"Y este es el cuarto año de la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", subrayó.

"Pese a ello, el hombre que la inició no solo está libre, sino que todavía está luchando por recuperar su dinero congelado en Europa", con cierto éxito, afirmó, porque "cuando llegó el momento de usar esos activos para defendernos de la agresión rusa, la decisión fue bloqueada", lamentó.

"Es Putin quien intenta decidir cómo deben usarse los activos rusos congelados, no quienes tienen el poder de castigarle por esta guerra", lamentó.

Zelenski reprochó también que no haya "aún avances suficientes" para que comience a funcionar el tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra rusos en Ucrania, que numerosos países europeos se han comprometido a crear, pero que aún no tiene una sede o personal.

"Demasiadas veces en Europa, siempre hay algo más urgente que la justicia", criticó.

En el plano de Ucrania, dijo, se está trabajando en garantías de seguridad con EE. UU. y Europa, pero para después de un eventual alto el fuego, por lo que la Coalición de Voluntarios debe dejar de ser una de "buenas intenciones y convertirse en una coalición de acción".

"Europa ama discutir el futuro, pero evita actuar hoy. Ese es el problema", sentenció Zelenski.

"¿Por qué el presidente Trump puede detener petroleros de la flota rusa en la sombra y confiscar petróleo, pero Europa no?", cuando se transporta a lo largo de las costas europeas y financia una guerra en Europa, además de desestabilizar el continente, puso de ejemplo.

Zelenski sostuvo que en medio de estos tiempos convulsos Europa necesita "unas fuerzas armadas unificadas que realmente puedan defender Europa".

"Hoy Europa depende solo de la creencia de que, si llega el peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la Alianza en acción", advirtió. "Si Putin decide tomar Lituania o atacar Polonia, ¿quién responderá?"¿Quién responderá?", preguntó de nuevo.

Zelenski también cuestionó la respuesta europea a la crisis sobre Groenlandia, al preguntar a sus homólogos ¿para qué sirve" enviar "30 o 40 soldados" a la isla ártica.

"¿Qué mensaje envía a Putin, a China? ¿Y, más importante aún, qué mensaje envía a Dinamarca, tu aliado más cercano?", señaló el mandatario, quien dijo que Ucrania sabe cómo ayudar si hay barcos rusos navegando alrededor de Groenlandia.

Esos buques "pueden hundirse cerca de Groenlandia igual que cerca de Crimea", recalcó, y añadió que, si "Ucrania estuviera en la OTAN (...) resolveríamos este problema con los barcos rusos".