Zelenski espera que reunión trilateral con Rusia en EAU se centre en el reparto del Donbás

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves desde Davos que el reparto de la región del Donbás -ocupada parcialmente por Rusia y que el Kremlin reclama en su totalidad para poner fin a la guerra- será el punto central de la reunión trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses que Washington y Kiev esperan que se celebren antes del final de la semana.