Amnistía Internacional demanda la liberación "inmediata" de dos activistas en Cuba

La investigadora regional para el Caribe de la organización, la cubana Johanna Cilano, expuso en redes sociales que las autoridades de la isla detuvieron "arbitrariamente" en la mañana del viernes a ambos miembros del Centro de Estudios Convivencia, el centro de pensamiento independiente que dirige Valdés.

"El primero (Valdés) fue sacado de su domicilio y trasladado en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria y el segundo (Izquierdo), detenido en las oficinas de la Seguridad del Estado de Pinar del Río, cuando se encontraba preguntando por el paradero" de Valdés, detalló Cilano.

La representante de la organización, con sede en Londres, recordó que "por años, ambos académicos y activistas han sufrido una represión sistémica que incluye hostigamiento, detenciones arbitrarias y amenazas".

"Las autoridades deben liberarlos de manera inmediata. Debe cesar el acoso y la represión contra las personas solo por ejercer sus derechos humanos", subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, el Centro de Estudios Convivencia, dirigido por Valdés, denunció que se desconoce el paradero del destacado intelectual y activista católico.