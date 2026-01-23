Arabia Saudí acogerá en abril conferencia del WEF sobre crecimiento en un año de tensiones

Bajo el lema "Construyendo terreno común y reviviendo el crecimiento", la conferencia de Yeda hará "un llamamiento al pragmatismo y la colaboración en un contexto de fragmentación geopolítica", precisaron por su parte fuentes saudíes.
"La estabilidad no se puede construir rápidamente y no se puede comprar. La estabilidad debe ser fundada, nutrida, protegida, reforzada y guiada. La estabilidad es innegociable", dijo el ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudí, Faisal F. Alibrahim, según un comunicado.
Por su parte, el presidente del WEF, el noruego Børge Brende, declaró: "Nos complace regresar a Arabia Saudí en 2026 para continuar las conversaciones iniciadas en nuestra reunión anual (recién terminada en Davos), creando un espacio para que los líderes trabajen juntos, generen confianza y aseguren que el diálogo conduzca a una colaboración y acción significativas".