Bangladés abre una campaña electoral bajo tensión tras el veto a su mayor partido

La campaña comenzó bajo una intensa movilización, con actos y marchas multitudinarias de los principales partidos candidatos que se extendieron hasta la noche en la capital y en otras ciudades del país, en lo que supone el primer pulso electoral competitivo tras más de un año de transición.

El proceso, que se prolongará durante casi tres semanas, reúne a fuerzas opositoras, formaciones islamistas y partidos surgidos de las protestas estudiantiles de 2024 que derrocaron el gobierno.

Sin embargo, la contienda está condicionada por la exclusión de la Liga Awami, la formación que controló todos los elementos del Estado de forma ininterrumpida entre 2009 y 2024 bajo el liderazgo de Sheikh Hasina.

La exclusión de la formación fue ratificada por el Gobierno interino del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, quien asumió el poder tras la huida de Hasina y ha renunciado a presentarse a las elecciones para garantizar la neutralidad del proceso.

El Ejecutivo sostiene que el veto responde a la responsabilidad del partido en la represión de agosto de 2024, que causó al menos 1.400 muertos y desembocó en la condena a muerte en ausencia de la exmandataria el pasado noviembre.

Desde su exilio en Nueva Delhi, Hasina ha denunciado que el gabinete de Yunus ha suspendido las actividades de su partido para impedir su participación, calificando el proceso de "giro autoritario".

Para garantizar el orden, las autoridades han anunciado un despliegue masivo de seguridad que será supervisado por una misión de observación de la Unión Europea, además contará con cerca de 200 observadores internacionales, el primer despliegue completo de este tipo en Bangladés desde 2008.

Entre los favoritos destaca el Partido Nacional de Bangladés (BNP), cuyo líder y heredero político, Tarique Rahman, regresó al país el pasado 25 de diciembre tras 17 años de exilio en Londres.

También compite una alianza de diez formaciones liderada por el grupo islamista Jamaat-e-Islami y el nuevo National Citizen Party (NCP), integrado por los líderes estudiantiles que encabezaron la revolución.

Además de elegir a los 300 miembros del Parlamento, los 127 millones de votantes deberán pronunciarse en un referéndum sobre la "Carta de Julio", un proyecto de reforma constitucional que busca limitar a dos los mandatos del primer ministro y crear una cámara alta para blindar el sistema frente a futuras derivas autoritarias.