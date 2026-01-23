Bolsa mexicana pierde 0,22% y corta racha positiva, pero anota ganancia semanal del 1,57%

Con este resultado, la bolsa mexicana cortó una racha de cinco sesiones positivas al hilo, que la llevaron a alcanzar un máximo histórico de 68.347,98 unidades el jueves, mientras el IPC acumula un avance del 6 % en lo que va del año.

“El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 1,57 %, ligando tres semanas al alza”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, añadió Siller, resaltaron los ganancias semanales de las emisoras Banco del Bajío (+14,05 %), Megacable (+12,56 %), Televisa (+9,8 %), Banregio (+7,18 %), Pinfra (+5,93 %), Coca-Cola Femsa (+5,87 %) y Alsea (+5,52 %).

En la jornada, el tipo de cambio registró una apreciación del 0,64 % con un nivel de 17,37 pesos por dólar, luego de mantenerse dos sesiones consecutivas en 17,48, según datos del Banco de México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 210,9 millones de títulos por un importe de 22.538 millones de pesos (unos 1.298 millones de dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De las 727 firmas que cotizaron en la jornada, 260 terminaron con sus precios al alza, 442 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 25,03 %; de la empresa petroquímica Alpek (ALPEK A), con el 4,34 %, y la firma de construcción e infraestructura Consorcio Aristos (ARISTOS A), con el 4,23 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -3,23 %; la firma de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el -2,57 %, y de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el -2,56 %.