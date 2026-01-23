Brasil anuncia una exención de visados de corta duración a ciudadanos chinos

El país suramericano adoptará esa medida en reciprocidad por la exención adoptada por China desde el año pasado, informó este viernes la Presidencia brasileña en una nota.

Durante la llamada, que duró cerca de 45 minutos, Lula y Xi coincidieron en "ampliar la cooperación en áreas fronterizas del conocimiento" y aprovechar las sinergias de sus países para el desarrollo de proyectos de infraestructura, transición ecológica y tecnología.

Ambos líderes también analizaron el actual e incierto escenario internacional y reiteraron su compromiso con la "defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio".

En este contexto, respaldaron el "fortalecimiento de las Naciones Unidas como la vía para la defensa de la paz y la estabilidad en el mundo".

Lula ha intensificado esta semana sus contactos con otros líderes mundiales después de haber sido invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la polémica Junta de Paz impulsada por el republicano para resolver el conflicto en la Franja de Gaza y otras guerras en curso.

Brasil aún no ha respondido, aunque parece inclinarse por rechazar la invitación.

Celso Amorim, excanciller brasileño y actual asesor jefe para asuntos internacionales de Lula, afirmó en la víspera, en una entrevista con el diario 'O Globo', que el nuevo mecanismo promovido por EE.UU. es "confuso" y, en la práctica, supone una "revocación de la ONU" en las áreas de paz y seguridad.

"No se puede considerar una reforma de la ONU hecha por un país", señaló.

En los últimos meses, China y Brasil, socios fundadores del grupo de economías emergentes BRICS, han intensificado sus contactos diplomáticos en un contexto de fricciones comerciales con Estados Unidos y de ajustes económicos bilaterales.