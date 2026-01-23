Bruselas preocupada por las posibles fugas de combatientes extranjeros detenidos en Siria

Sobre el alto el fuego, el Ejecutivo comunitario consideró que "constituye un paso positivo para detener la escalada en el noreste de Siria", dijo el portavoz comunitario Anouar El Anouni, durante la rueda de prensa diaria de la CE.

"Instamos a todas las partes a implementarlo y alcanzar un acuerdo integral en el noreste de Siria para garantizar la desescalada, el acceso a la ayuda humanitaria y la protección de la población civil", señaló.

El mismo portavoz indicó que la UE "continuará apoyando firmemente una transición política inclusiva en Siria, defendiendo y protegiendo los derechos de todo el pueblo sirio".

Y dijo que seguirá "de cerca" la evolución de la situación y centrará la atención "en la cuestión específica y crucial de la seguridad de los campos de Al Hol y Al Roj, así como de otros centros de detención".

"Instamos a todas las partes a actuar para garantizarla", añadió.

El portavoz comunitario señaló que la UE "mantiene su compromiso con la lucha contra el Estado Islámico en el marco de la coalición global y celebra la disposición de Irak a aceptar a los detenidos de Daesh transferidos desde Siria".

"El problema de los combatientes terroristas extranjeros representa una importante preocupación de seguridad, especialmente aquellos afiliados a Daesh (EI) que se encuentran en el noreste de Siria. En este sentido, la reciente supuesta fuga de detenidos del Estado Islámico en medio de los enfrentamientos es de suma importancia", señaló.

La UE está pendiente de la situación, "incluyendo el traslado a Irak de los combatientes restantes detenidos, incluidos combatientes terroristas extranjeros", concluyó.

La ONU advirtió este jueves de que la situación en el norte y noreste de Siria sigue siendo "muy tensa" pese a los recientes acuerdos entre el Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, y urgió a las partes a respetar el alto el fuego y proteger a la población civil.

La misma organización también expresó preocupación por la amenaza persistente del Estado Islámico, posibles fugas de detenidos durante los recientes combates y tensiones sectarias en distintas zonas del país.