Canciller paraguayo dice que crisis de Venezuela impide a su país saldar deuda con PDVSA

"Paraguay reconoce la deuda que Petropar tiene con PDVSA, no es un tema que queda fuera del reconocimiento de nuestro país, pero no se ha podido conjugar debido a la situación política y legal del régimen de Venezuela", dijo Ramírez durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial.

El funcionario reiteró que Paraguay reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, un extremo por el que la nación petrolera rompió las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Peña en enero de 2025.

La deuda tiene como origen la venta de combustibles que hizo PDVSA a Petróleos Paraguayos (Petropar) en 2009.

El contrato estipulaba que Paraguay recibía el 100 % del producto y pagaba inicialmente el 75 % del monto de la factura, gozando de un financiamiento del restante 25 % hasta 2025, dijo en enero pasado el procurador general paraguayo, Marco Aurelio González.

Pero después representantes de ambos países firmaron un nuevo acuerdo que Paraguay considera "más gravoso", puesto que establece que los intereses de la deuda podían exigirse "inmediatamente", y no desde el fin del plazo del financiamiento, añadió entonces González.

Sobre la base de este nuevo pacto, Venezuela reclama el pago de 320 millones de dólares por el combustible y otros 200 millones por los intereses, mientras que Paraguay solo reconoce una deuda de 280 millones de dólares.

El conflicto por la deuda se dirime en un tribunal arbitral con sede en París, pero está suspendido desde que el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019.