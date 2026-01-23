Comandante kurdosirio continúa con sus contactos en Irak para tender puentes con Damasco

"Me reuní con el hermano Nechirvan Barzani, presidente de la región del Kurdistán iraquí, como parte de los esfuerzos políticos dirigidos a cerrar la brecha entre nosotros y el Gobierno sirio", informó el líder de las FSD en su cuenta de X.

A dos días de que expire el último alto el fuego acordado entre las partes, Abdi agradeció el trabajo tanto del actual mandatario de la región semiautónoma iraquí como el del expresidente Masoud Barzani, quienes aseguró que colaboran con la mediación estadounidense para calmar la situación con Damasco.

Según el comandante, los actuales esfuerzos buscan un cese de hostilidades permanente, el regreso a la mesa de negociación y la implementación de los pactos ya firmados.

El pasado domingo, el Gobierno y los kurdosirios anunciaron un acuerdo para la integración de las áreas en manos de las FSD en las estructuras estatales después de dos semanas de enfrentamientos, pero la violencia continuó en varias zonas, llevando al anuncio de un nuevo alto el fuego el martes.

Esta última tregua tiene una validez de tan solo cuatro días y pretende dar margen a los kurdos para que decidan un plan de integración detallado para la provincia de Al Hasakah, en el noreste de Siria y donde se concentran los principales territorios de mayoría kurda del país.

Sus zonas en otras dos provincias colindantes ya fueron entregadas a Damasco este semana como parte del pacto inicial.

En este contexto, Abdi ya se reunió el jueves en Irak con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, y también mantuvo una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, pues ambos países mediaron en diálogos previos entre las partes.