Condenan por soborno a excomisionado de Departamento de Deportes de Islas Vírgenes de EEUU

"White manipuló un proceso de licitación pública a cambio de un soborno", aseguró en un comunicado el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

De acuerdo al documento difundido por las autoridades estadounidenses, Benjamin Hendricks, considerado como su cómplice, también fue condenado el jueves a 68 meses (cinco años y medio) de prisión por su participación en el mismo delito.

"Abusó de la confianza de quienes viven en la comunidad a la que se suponía que debía servir. La División Penal seguirá persiguiendo la corrupción gubernamental. Este tipo de conducta socava la integridad de nuestras instituciones en todos los niveles del Gobierno", añadió Duva.

Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, White solicitó y aceptó un soborno de un contratista del Gobierno, David Whitaker, a través de Hendricks, quien actuó como intermediario para facilitar el pago.

La trama duró unos siete meses, desde al menos diciembre de 2023 hasta que el FBI se puso en contacto con los acusados en junio de 2024.

Como parte del plan, en diciembre de 2023, White exigió a Whitaker que le pagara el soborno a través de Hendricks.

A cambio del soborno, White accedió a ayudar a Whitaker a obtener un valioso contrato para la instalación de cámaras de seguridad en las propiedades de SP&R en Islas Vírgenes.

Además, White proporcionó información confidencial sobre la licitación a Whitaker y tomó medidas oficiales para fomentar la adjudicación del contrato.

Durante el proceso de selección de la licitación, Whitaker envió el pago del soborno a una cuenta bancaria controlada por Hendricks, quien posteriormente entregó los fondos a White.

El jurado condenó tanto a White como a Hendricks por un delito de fraude electrónico en servicios honestos y un delito de soborno en relación con programas que reciben fondos federales.