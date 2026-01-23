Damasco asume el control de cárcel del EI en manos de los kurdos tras días de choques

"Con el apoyo de la Coalición Internacional (antiyihadista), hemos completado el traslado a ubicaciones seguras de nuestros combatientes destinados a custodiar la prisión de Al Aqtan en Al Raqa, que alberga a detenidos de la organización terrorista EI", informaron las FSD en un comunicado.

Desde el pasado lunes los kurdosirios habían denunciado ataques diarios contra la cárcel por parte de facciones afiliadas al Gobierno central, en medio de un frágil alto el fuego entre ambos para comenzar a integrar las áreas en manos de las FSD en el noreste del país dentro de las estructuras del Estado.

El Ministerio de Interior de Siria confirmó en un comunicado que el centro penitenciario pasó a manos de su Administración de Prisiones y que esta inició "inmediatamente" una investigación sobre las condiciones de los presos, así como de sus expedientes judiciales.

Asimismo, las autoridades centrales enviaron equipos "especializados" integrados por miembros el Directorio Antiterrorista, entre otros, para garantizar la seguridad de las instalaciones.

El viceministro de Interior, general mayor Abdul Qader Tahan, realizó una visita a la cárcel de Al Aqtan tras el traspaso de responsabilidades, donde inspeccionó las medidas tomadas hasta el momento y llamó a cumplir con los estándares humanitarios, según otra nota del departamento gubernamental.

Durante la implementación del pacto acordado el pasado domingo entre Damasco y las FSD, que estuvo acompañado de nuevos ataques hasta el punto de que esta semana requirió la firma de un nuevo cese de hostilidades, se han producido varios ataques contra centros de detención con prisioneros del EI.

En este contexto, las fuerzas gubernamentales ya tomaron el control estos días de otra cárcel en la vecina provincia de Al Hasakah, de donde llegaron a fugarse más de un centenar de yihadistas del EI, y del infame campamento de Al Hol para familiares de combatientes del EI.