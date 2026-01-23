Destituyen a la fiscal general de Perú que estaba suspendida temporalmente

"Por unanimidad el pleno de la Junta Nacional de Justicia, presidido por María Teresa Cabrera, resolvió destituir a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema del Ministerio Público, por haber hecho caso omiso a lo señalado en la resolución que ordenaba que la señora Patricia Benavides retome sus funciones como fiscal suprema titular", informó la JNJ en su página web.

Espinoza fue sacada de esta forma de la Junta de Fiscales Supremos, la máxima instancia de gobierno dentro de la Fiscalía peruana formada por cinco fiscales del rango más alto, y ahora la JNJ deberá nombrar a un nuevo fiscal supremo en su lugar.

La votación se realizó en la tarde de este viernes, después de que los integrantes de la JNJ escucharan el jueves los descargos de Espinoza, donde declaró ser víctima de un "atropello" a sus derechos.

El informe aprobado señala que la suspendida fiscal general cometió faltas muy graves en el ejercicio del cargo, conforme lo establecen la Ley de la Carrera Fiscal.

El documento indica que Espinoza habría hecho "caso omiso" a la resolución de la propia JNJ que ordenaba que Benavides "retome las funciones como Fiscal Suprema Titular", lo que, según el informe, no atendió, "habiendo realizado una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo (fiscal general)".

Otra de las faltas fue el negarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema, dado que, ante la presencia de Benavides en la sede principal del Ministerio Público no solo no le recibió, sino que no convocó de inmediato a sesión de la Junta de Fiscales Supremos.

"La sanción de destitución se presenta como la respuesta disciplinaria idónea para preservar la autoridad de las decisiones del órgano constitucional competente y garantizar que el ejercicio de la función fiscal suprema se desarrolle conforme a los principios de legalidad y responsabilidad", concluye el informe.

En declaraciones a los periodistas, Espinoza explicó este jueves que impidió el acceso de Benavides al despacho de la Fiscalía de la Nación (fiscal general) porque ella y su equipo "quisieron entrar a cometer ilegalidades" y "lograr que haya impunidad".

La suspendida fiscal comentó que hay una "animadversión" contra ella porque no ha "pactado" con congresistas, ni cometido delitos, razón por la cual remarcó que confía en su capacidad para "hacer prevalecer la verdad".

En septiembre pasado, la Junta suspendió a la fiscal durante seis meses, por haberse negado a acatar la orden de restituir a Benavides, quien también había sido suspendida por la anterior composición del JNJ, al enfrentar investigaciones por presunta corrupción.