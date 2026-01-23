Dos hombres matan a tiros a una camarógrafa en Trinidad y Tobago

La comunicadora, identificada como Kellyan Lemessy, con 30 años, fue acribillada ayer frente a sus dos hijos, menores de edad, detallaron las autoridades en medios locales.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía trinitense, Lemessy tenía a su hija menor de casi 2 años en su falda, cuando dos hombres enmascarados llegaron a su apartamento y comenzaron a dispararle.
Lemessy falleció en el acto al recibir una bala en la cabeza, mientras protegía a su hija.
La reportera gráfica trabajaba como camarógrafa independiente con el canal local CNC3.
El carro donde presuntamente viajaban los asesinos fue encontrado luego abandonado en el Poole Village, en Río Claro.
La Policía trinitense, a su vez, investigará si la muerte de Lemessy tiene correlación con el asesinato de su hermana, Cassie-Ann Lemessy, de 41 años, el 17 de junio de 2025, cerca de su vivienda en Mayaro, también en Río Claro.
Tres días después del funeral de Cassie-Ann, las autoridades arrestaron a Samuel Paul, de 35 años, como el sospechoso de haber asesinado a la mujer.
Varias semanas previas a este crimen, Cassie-Ann y otra mujer presuntamente quemaron con agua caliente a un pariente en Mayaro.
Ambas mujeres fueron implicadas en el suceso y acusadas.