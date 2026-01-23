EE.UU. acusa a políticos haitianos "corruptos" de utilizar las bandas para sembrar el caos

En un comunicado, la embajada estadounidense en Haití apuntó que "la inestabilidad crónica" en Haití "no es consecuencia de ninguna deficiencia del carácter, la cultura o la Constitución haitiana".

Esta inestabilidad se debe, de acuerdo con Estados Unidos, a "los políticos haitianos corruptos que utilizan pandillas y otros grupos armados para sembrar el caos en las calles y luego exigen un papel en el gobierno alegando que son capaces de reducir el desorden que ellos mismos han provocado".

Para el país norteamericano, "solo se podrá alcanzar una estabilidad duradera cuando los dirigentes políticos obtengan su legitimidad del apoyo de los votantes, y no de su capacidad para sembrar el caos".

En este contexto, expresó su apoyo "indefectible" a la estabilidad y la seguridad en Haití, así como al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, después de que cinco de los siete miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT), cuyo mandato vence el próximo 7 de febrero, pidieran la renuncia del funcionario.

"Los miembros del CPT que han seguido este camino no son patriotas haitianos. Son delincuentes, al igual que las bandas con las que conspiran", concluyó la nota compartida en la cuenta de X de la embajada.

Este mismo viernes se informó desde Washington que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con Fils-Aimé, a quien expresó su respaldo al frente del Gobierno y recordó que el CPT deberá disolverse el próximo 7 de febrero.

"El secretario Rubio enfatizó la importancia de su mandato como primer ministro de Haití para combatir las bandas terroristas y estabilizar la isla. La violencia actual causada por las bandas solo se puede detener con un liderazgo firme y consistente", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense "añadió que el Consejo Presidencial de Transición (CPT) debe disolverse antes del 7 de febrero, sin que actores corruptos intenten interferir en el camino de Haití hacia un Gobierno electo para su propio beneficio".

"Estados Unidos se asegurará de que haya un alto costo para los políticos corruptos que apoyen a las bandas violentas y siembren el terror en Haití", advierte la nota.

Según las cláusulas de un acuerdo nacional firmado el 3 de abril de 2024, el CPT, investido el 25 de abril del mismo año, tenía como misión restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, puntos que no se han logrado hasta el momento.

Las autoridades han previsto la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de agosto de 2026.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado en 2021.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las pandillas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes.