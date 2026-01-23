EEUU dona a Panamá 4 lanchas para fortalecer la seguridad del Canal y la lucha antidrogas

"Esta donación refuerza la relación estratégica entre Estados Unidos y Panamá y su determinación conjunta de fortalecer la seguridad regional, combatir el narcotráfico y garantizar una defensa robusta del Canal de Panamá", agregó un comunicado de prensa de la delegación diplomática.

El acto de entrega de las lanchas estuvo encabezado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera; el asesor senior del secretario de Guerra, Patrick Weaver; y el subsecretario interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, en una ceremonia celebrada en la Base Naval Vasco Núñez de Balboa, en la capital panameña.

El embajador Cabrera sostuvo que las embarcaciones entregadas en nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, "brindan mayor velocidad, estabilidad y flexibilidad operativa para misiones marítimas", y "ampliarán las capacidades de vigilancia, interdicción y respuesta" del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) panameño "en las principales vías fluviales de Panamá y en los accesos al Canal".

"Esto fortalece nuestra cooperación bilateral de seguridad ampliada y respalda los esfuerzos conjuntos para proteger el Canal de Panamá, proteger sus accesos, desarticular redes de narcotráfico y promover la estabilidad regional", afirmó Cabrera, que elogió a los agentes del Senan como "el escudo que protege las costas de Panamá y su vital comercio marítimo", añadió.

Los Gobiernos panameño y estadounidense suscribieron en abril de 2025 acuerdos en materia de seguridad que han multiplicado los ejercicios conjuntos en este país centroamericano, lo que generó inicialmente cierta polémica en Panamá, un país que abolió su Ejército en 1990, luego de la invasión de EE.UU. para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega bajo cargos de narcotráfico.

Las fuerzas de seguridad panameña son policías especializadas: el Senan, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional, y el Sistema de Protección Institucional (SPI).

Estos convenios se firmaron en momentos de tensión por la amenaza de Trump de recuperar el Canal de Panamá alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.

Este capítulo de tensión parece haberse superado ya, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.