El banco emisor de Paraguay baja la tasa de interés de política monetaria al 5,75 %

La decisión fue adoptada por "unanimidad" en la reunión sostenida en esta jornada por el Comité de Política Monetaria, que destacó que las presiones inflacionarias del país "se han moderado en los últimos meses" hasta cerrar en el 3,1 % en 2025.

En el ámbito externo, el Comité indicó que la actividad económica global continúa mostrando resiliencia, "en un contexto de elevada incertidumbre", al señalar que las estimaciones preliminares del Fondo Monetario Internacional (FMI) del crecimiento de la economía mundial fueron del 3,3 % en 2025, y del 2,4 % para América Latina.

El organismo también evaluó que la economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo anualizado un 4,4 % en el tercer trimestre de 2025, superando las expectativas de mercado (3,3 %), y que la inflación interanual de ese país se mantuvo en 2,7 %.

En ese sentido, el emisor paraguayo destacó que el mercado anticipa que la Reserva Federal (Fed) estadounidense "podría seguir reduciendo el rango objetivo de la tasa de fondos federales durante el 2026".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De igual modo, tuvo en consideración que pese a que los precios internacionales del petróleo aumentaron, las previsiones de que la oferta mundial supere a la demanda durante el año contribuyeron a contener las presiones al alza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo local, resaltó una reducción en los precios de los alimentos, los bienes durables y los combustibles, con lo que prevé que la inflación "continúe desacelerándose durante gran parte del 2026".

Además, destacó que la actividad económica paraguaya ha mantenido una "dinámica positiva" en el cuarto trimestre de 2025, coherente con la estimación de crecimiento del 6 %.

En su reunión de diciembre pasado, el Comité acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en el 6 % anual y marcó 22 meses consecutivos con ese valor estable.

La tasa de interés de política monetaria del 6 % se anunció el 21 de marzo de 2024.