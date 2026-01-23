Mundo
23 de enero de 2026 - 14:05

El CAC-40 termina con una leve caída del 0,07 % y cierra con caída semanal del 1,4 %

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2428

París, 23 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes con una leve caída (-0,07 %) y terminó la semana con una contracción semanal (-1,4 %), reflejo de la inquietud de los inversores sobre la tensión comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Por EFE

El CAC-40 terminó en los 8.143,05 puntos. Entre los 40 componentes del parqué, 23 terminaron en rojo, uno sin cambios, y 16, en verde.

A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó sus amenazas arancelarias contra la UE por Groenlandia, los inversores están inquietos por el deterioro de la relación transatlántica.

El grupo industrial Saint-Gobain (-1,86 %) encabezó las caídas, seguido del grupo de lujo Kering (-1,82 %) y por el grupo de construcción y telecomunicaciones Bouygues (-1,74 %)

Al alza, cerraron la empresa de Defensa Thales (+2,82 %), el grupo de componente eléctricos Legrand (+1,95 %) y el constructor de motores de aviones Safran (1,44 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy