El frío extremo pone en riesgo de muerte a 270.000 niños en Afganistán, advierte Unicef

"Las fuertes nevadas durante esta noche han hecho que una situación ya desesperada sea aún más difícil para los niños en el este de Afganistán afectados por el terremoto", señaló Unicef Afganistán en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Los terremotos mortales que azotaron el país el año pasado dejaron a miles de familias sin hogar, obligando a muchos supervivientes a pasar el invierno en tiendas de campaña improvisadas o bajo lonas de plástico, incapaces de protegerles de las temperaturas extremas.

Esta situación de intemperie, avisó la agencia, dispara el riesgo de enfermedades respiratorias graves e hipotermia para los cerca de 270.000 niños que se enfrentan a "un frío que amenaza sus vidas".

Esta emergencia invernal golpea a una nación que todavía trata de recuperarse tras haber sido azotada por dos terremotos a finales del año pasado.

Afganistán sufrió en septiembre un sismo que dejó más de 2.200 muertos según la ONU, una tragedia a la que se sumó en noviembre un nuevo temblor causando otra veintena de fallecidos y más de 500 heridos.

El aislamiento político y financiero de Afganistán, unido a las restricciones impuestas por el régimen talibán, dificulta la llegada y coordinación de la ayuda en uno de los países más vulnerables del mundo.