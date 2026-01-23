El IBEX 35 cae el 0,67 % y se acerca a 17.500 puntos con Wall Street a la baja

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, cedió 119 puntos, ese 0,67 %, hasta 17.544,4 enteros. Después de ocho semanas consecutivas al alza, en este período pierde el 0,94 %, aunque en el año acumula una subida del 1,37 %.
La bolsa española vivió una sesión bajista que se mantuvo después de que Wall Street abriera a la baja y cediera el 0,5 % al cierre nacional a pesar de la mejora de la confianza de los consumidores estadounidenses. El barril de petróleo Brent subía el 2,67 % y se negociaba a esta hora a 65,77 dólares.
De los grandes valores, destacaron las bajadas del 1,45 % del Banco Santander, la cuarta mayor del IBEX, mientras que BBVA ha cedido el 1,13 %, Inditex el 0,51 % e Iberdrola el 0,3 %.
Por otra parte, subieron Telefónica, el 1,91 % (tercera mayor alza del IBEX), y Repsol, el 0,77 % (quinta).
