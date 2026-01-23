El narcotraficante y exolímpico canadiense Ryan Wedding ha sido detenido, según NBC News

El medio no señaló dónde se había producido la detención de Wedding, pero las autoridades estadounidenses creían que estaba escondido en México, protegido por el poderoso Cartel de Sinaloa.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de 'snowboard'.

El director del FBI, Kash Patel, declaró durante una rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

"Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de 'El Chapo' Guzmán", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que "Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional", la cual mueve cada año 60 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego (EE.UU.).

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, donde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cartel de Sinaloa, la organización de 'El Chapo' Guzmán.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.