El petróleo Brent sube un 1,58 % hasta 65,07 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,01 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando acabó en 64,06 dólares.

El Brent repuntó tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró el jueves que su país tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas próximas a Irán, lo que reavivó los temores a posibles interrupciones del suministro en una región clave para el mercado petrolero.

También impulsó el alza del crudo el debilitamiento del dólar, que abarató las compras para los inversores que operan en otras divisas.