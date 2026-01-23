El presidente de Ecuador pide a la jefa de la Eurocámara avanzar en la exención de visados

Durante una reunión en Bruselas, ambos coincidieron en que "una movilidad segura, ordenada y mutuamente beneficiosa puede ofrecer una vía real hacia la adquisición de competencias, el empleo y un futuro mejor", explicaron fuentes parlamentarias a EFE tras el encuentro.

Ecuador estuvo cerca de obtener la exoneración de visados para estancias cortas a finales de 2022, pero finalmente no lo consiguió puesto que la Eurocámara no llegó a votar la moción en cuestión, en la que también se había incluido a los ciudadanos de Catar, Kuwait y Omán, debido al escándalo de corrupción vinculado a Catar que estalló en aquel momento.

Y el país no ha logrado todavía cumplir con los criterios para recibir una exención de visados que ya obtuvieron sus vecinos Colombia y Perú.

Por otra parte, durante el encuentro en Bruselas, Noboa y Metsola abordaron la "fructífera" relación comercial entre la UE y Ecuador y expresaron el compromiso compartido de profundizar más en ella.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo discutieron sobre la situación de pesca ilegal en Ecuador y los esfuerzos del país para remediarla, punto en el que Noboa expresó el deseo de que la Comisión Europea retire lo antes posible la "tarjeta amarilla" que impuso a Ecuador por este motivo, una advertencia con la que Bruselas insta a acometer mejoras so pena de aplicar sanciones comerciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta de la Eurocámara trasladó también su preocupación sobre las denuncias de violencia en Ecuador al mandatario, con quien analizó las maneras en que la UE puede ayudar a combatir el problema.

Por su parte, el presidente ecuatoriano agradeció Metsola el envío de una misión de observación de la UE durante las últimas elecciones y preguntó si podría volver a solicitar observadores comunitarios para los comicios que se celebrarán el próximo 2027 con el fin de "reforzar la imparcialidad, la transparencia y la confianza pública en el proceso electoral", según las mismas fuentes.

La visita de Noboa a Bruselas ha coincidido con la conclusión de las negociaciones de un Acuerdo de Facilitación de las Inversiones Sostenibles (SIFA) entre la UE y Ecuador, el primero de este tipo por parte del bloque europeo con un Estado latinoamericano.

La Comisión Europea y Ecuador seguirán ahora sus respectivos procedimientos para trabajar en la firma de este nuevo pacto, que se basa en el acuerdo comercial existente entre la UE y Ecuador, en vigor desde 2017.

La UE es el mayor socio comercial y de inversión de Ecuador, con una inversión extranjera directa acumulada que alcanzará los 8.200 millones de euros en 2023.