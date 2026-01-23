España considera una "extravagancia total " la propuesta de Musk sobre plantas solares

"Me parece una extravagancia total. Creo que estamos en un contexto en el que España sabe claramente qué tiene que hacer cuando hablamos de transición ecológica", ha dicho la también vicepresidenta tercera del Gobierno en la feria de turismo Fitur de Madrid.

Musk comentó en Davos que una planta solar de unos cientos de kilómetros cuadrados instalada "en una zona poco poblada de España o Sicilia" podría proporcionar energía suficiente a toda Europa.

El empresario añadió que ya existe la tecnología para una infraestructura así y que sólo falta la voluntad de ponerla en marcha.

Sara Aagesen ha indicado que España aplica "desde hace muchísimo tiempo" su agenda de transición.

La ministra ha añadido que España es "un país que tiene sol, que tiene viento, que tiene capacidad tractora, pero sobre todo que tiene muy claro qué es una transición ecológica y una transición energética que tienen que poner en el centro al ciudadano, a los consumidores y a las empresas con una clara vocación de sostenibilidad territorial".

Esta agenda, ha destacado, se aleja "de cualquier Interés particular".

La ministra ha celebrado el dato publicado el martes sobre la generación de electricidad en la Unión Europea en 2025, año en que por primera vez la electricidad solar y eólica superó a la procedente de combustibles fósiles.

"Es una tendencia, una apuesta clara por la Agenda Verde. Tenemos que seguir apostando por ella, porque nos da autonomía estratégica y seguridad en un contexto geopolítico muy complicado", ha indicado.

"No hablamos solo de una agenda climática, sino que hablamos de una agenda de prosperidad, de desarrollo económico, de autonomía, y de seguridad", ha agregado.