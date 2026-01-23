Esposa de detenido argentino en Venezuela logra establecer contacto: "Lo escuché fuerte"

"Lo escuché bien, lo escuché fuerte y eso me dio cierta tranquilidad", dijo Rivero desde la sede en Buenos Aires de la Nunciatura Apostólica, donde acudió este viernes junto a otros familiares de argentinos detenidos en Venezuela a reclamar su liberación y solicitar la intervención del Vaticano.

Giuliani fue detenido entre el 21 y 23 de mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar al país caribeño por trabajo. Desde diciembre, su familia solicitaba pruebas de vida.

El pasado 16 de enero, Giuliani se comunicó con Rivero y le confirmó que se encontraba en la cárcel de máxima seguridad Yare II, situada a las afueras de Caracas, junto a otros detenidos extranjeros.

"Lo que más queríamos era escuchar su voz. Pero no sabemos mucho más, no sabemos cómo está, si se está alimentando bien, si le hicieron algo, es desesperante este momento", agregó Rivero, quien detalló que el contacto fue a través de una llamada de dos minutos.

Rivero fue recibida este viernes por el ministro consejero de la Nunciatura Apostólica, monseñor Daniele Liessi, a quien le pidió que el papa León XIV y el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, intercedan ante el Gobierno venezolano para lograr la liberación de los detenidos.

Al encuentro también acudió María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino de 34 años, Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y acusado de actividades terroristas por supuestamente participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Ambas familias entregaron al monseñor Liessi una carta en la que apelaron a "la sensibilidad humanitaria" de la Santa Sede y manifestaron su esperanza en que la Iglesia "pueda contribuir a una solución justa y humanitaria a esta situación".

"Tengo mucha fe, soy muy creyente, y para mí, pronto lo van a liberar", dijo Rivero.

Agregó: "Nosotros desde acá seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para seguir ejerciendo presión y poder lograr la liberación de, no solamente de los argentinos, sino de todos los presos políticos".

La ONG venezolana Foro Penal y la oposición mayoritaria estiman entre 154 y 170 personas fueron liberadas desde el 8 de enero. Según la ONG, en Venezuela hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque el Gobierno considera que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".