Felipe VI defiende el papel de la ONU y una relación de respeto mutuo con EE.UU.

El monarca se dirigió así al más del centenar de representantes asistentes a la tradicional recepción que los reyes ofrecen anualmente en el Palacio Real de Madrid al cuerpo diplomático acreditado en España con motivo del nuevo año.

Tras indicar que la relación de España con Estados Unidos "se ha construido históricamente sobre la base de la confianza y del diálogo", citó la conmemoración en 2026 de los 250 años de su independencia como la ocasión de resaltar la "decisiva" contribución española al nacimiento de esa nación "y reafirmar la voluntad de mantener, desde el respeto mutuo, una relación constructiva y orientada al futuro".

Felipe VI valoró también la importancia de preservar el vínculo transatlántico, que considera imprescindible para la seguridad y la estabilidad globales, y "que exige, más que en ningún otro momento, una mayor capacidad de adaptación y un ejercicio responsable de los objetivos compartidos". Advirtió de que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la seguridad de todos.

También, y sin mencionar la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el rey de España recalcó la defensa de un sistema basado en el Derecho internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas es un imperativo moral y político, y no es "una opción entre otras".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una Carta de las Naciones Unidas que "sigue siendo la mejor respuesta colectiva a los desafíos globales", recalcó el rey. Recordó su eficacia depende de la capacidad, "no ya de defenderla, sino de hacerla evolucionar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló la "inquietante expansión de la confrontación" tanto en Ucrania, en Oriente Próximo, en la región del Sahel, como en Groenlandia o Irán, la que vive el pueblo venezolano y "todos los presos políticos que todavía deben ser liberados".

Y se preguntó: "¿Vamos a permitir que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción? ¿Vamos a permitir que las normas se ignoren hasta volverse irrelevantes?".

Aseguró a continuación que la respuesta no puede ser otra que reforzar las alianzas, la unión y la cooperación entre quienes comparten valores y principios y defienden un "andamiaje internacional de normas, instituciones y derechos".

Tras repasar las alianzas sólidas que España mantiene en el plano internacional, el jefe del Estado incidió en la política exterior de España, basada en el respeto a las normas e instituciones internacionales y de la cooperación leal con socios y aliados.