Fiscal general de Irán desmiente que se detuvieran 800 ejecuciones como dijo Trump

“El irracional y arrogante presidente de los Estados Unidos, tras observar la rápida y decisiva reacción del revolucionario pueblo de Irán, ha tomado una postura vacilante y ha asegurado que ha evitado la ejecución de 800 personas en Irán”, dijo Movahedi, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

“Esta afirmación es completamente falsa; no existe tal cifra, ni el Poder Judicial ha tomado tal decisión”, dijo el clérigo en una visita a un seminario de la ciudad de Qom, centro religioso del país.

Movahedi mantuvo que el Poder Judicial iraní es una “institución completamente independiente y no se ve afectado por presiones extranjeras”.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que las autoridades iraníes habían suspendido unas 800 ejecuciones después de que Trump, advirtiera sobre "graves consecuencias" si Teherán continuaba la matanza de participantes en las protestas que sacudían el país.

En las protestas, que ya han sido contenidas, han muerto más de 3.000 personas, la mayoría civiles, según las autoridades iraníes y oenegés opositoras, en el episodio más violento desde la fundación de la República Islámica en 1979.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

En sus últimas declaraciones acerca de Irán, Trump, aseguró ayer que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a la nación persa y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.

"Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede", dijo el mandatario a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado por la actual situación entre EE.UU. e Irán.

La República Islámica aún no ha respondido a estas últimas amenazas.