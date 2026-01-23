FundéuRAE: “mir”, mejor que “MIR”

En las noticias es frecuente ver ejemplos con mayúscula: “Recta final del MIR”, “La rutina de estudio que deben seguir los MIR en enero para llegar en condiciones óptimas al examen” o “Sanidad publica las listas definitivas de admitidos al MIR 2026”.

A partir de la expresión “médico interno residente”, se crea la sigla “MIR”. Este acrónimo (sigla que se puede leer tal como se escribe) se ha convertido en un nombre común, escrito íntegramente con minúsculas, al igual que otros como “ovni” o “pyme”. Así figura en la “Ortografía de la lengua española” y en el “Diccionario de la lengua española”, obra que recoge las acepciones relativas al médico residente (“un mir”), al sistema que regula su especialización y al examen para acceder a ese puesto (“prepararse el mir”). Puede funcionar como sustantivo y como adjetivo: “un examen mir”.

En cuanto al plural, las siglas escritas con mayúsculas no lo tienen en la escritura (“los MIR”), pero sí al hablar. Cuando se lexicalizan, forman el plural regular, que en este caso es “mires”, según señala el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Por lo tanto, en las frases del principio habría sido mejor escribir “Recta final del mir”, “La rutina de estudio que deben seguir los mires en enero para llegar en condiciones óptimas al examen” y “Sanidad publica las listas definitivas de admitidos al mir 2026”.

Se recuerda que, al igual que ocurre con los cargos, las expresiones “médico interno residente” y “médica interna residente” se escriben con minúscula.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.