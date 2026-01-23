Gobierno británico critica a Trump por despreciar el papel de sus tropas en Afganistán

La fuente oficial criticó las afirmaciones de Trump y recalcó que los militares británicos habían servido junto a Estados Unidos y otros países de la OTAN en "operaciones de combate sostenidas".

"Estamos increíblemente orgullosos de nuestras fuerzas armadas y su servicio y sacrificio jamás serán olvidados", agregó el portavoz al mencionar las 457 británicos que murieron en Afganistán y los cientos de heridos.

Trump hizo las afirmaciones sobre Afganistán anoche en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

"Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron tropas a Afganistán... y lo hicieron (pero), se mantuvieron un poco rezagados, algo apartados del frente", declaró el líder republicano.

Sus comentarios provocaron críticas de varios familiares de los fallecidos británicos, que a lo largo de la mañana fueron expresándose en los medios de comunicación.

El secretario británico de Estado Al Carns, quien estuvo destinado cinco veces en Afganistán y fue condecorado con la Cruz Militar por su valentía, calificó los comentarios de Trump de "ridículos".

La única vez que se invocó el acuerdo de defensa mutua de la Alianza Atlántica fue después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, cuando los aliados ayudaron a las fuerzas estadounidenses en respuesta a las atrocidades de la organización terrorista Al Qaeda, recordó.