Gremio económico pide a Colombia y Ecuador restablecer relaciones tras arancel del 30 %

"El Consejo Gremial Nacional hace un llamado firme y respetuoso a los Gobiernos de Colombia y Ecuador a utilizar los canales de diálogo técnico y diplomático para restablecer las relaciones comerciales bajo los estándares que las han caracterizado históricamente", señaló el gremio empresarial en un comunicado.

Noboa anunció el miércoles la imposición de un arancel del 30 % a los productos colombianos, una medida que ha generado preocupación en el sector empresarial por sus posibles efectos sobre el comercio bilateral y las cadenas productivas entre ambos países.

El CGN, la entidad colombiana que agrupa a los principales gremios económicos del país, recordó que Ecuador es un socio comercial estratégico para Colombia y que la relación ha sido históricamente de beneficio en doble vía.

Según el gremio, hasta noviembre de 2025 Colombia exportó a Ecuador cerca de 1.673 millones de dólares, mientras que Ecuador exportó a Colombia alrededor de 681 millones, lo que "refleja la profunda integración productiva entre ambas economías y de la cual dependen miles de empleos en distintos sectores".

El Consejo Gremial destacó además que la relación bilateral trasciende el ámbito comercial y subrayó que, en momentos críticos, Colombia ha contribuido de manera significativa a la seguridad energética de Ecuador, llegando a cubrir hasta el 12 % de su consumo eléctrico, algo que ya puntualizaron ayer el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

"El Consejo Gremial Nacional reitera que las herramientas económicas no deben emplearse como mecanismos de presión o confrontación política", advirtió el CGN.

La disputa arancelaria se da en un contexto de intercambio comercial entre Colombia y Ecuador que ronda los 2.700 millones de dólares, con un superávit para Colombia de 920,7 millones hasta noviembre de 2025, según datos actualizados el jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Dentro de ese intercambio, sectores como combustibles, vehículos y manufacturas han sido tradicionalmente relevantes en las ventas colombianas hacia Ecuador, mientras que el país vecino exporta principalmente productos como preparaciones de carne, grasas y algunos productos agrícolas.